Самойлову обругали в сети за откровенный наряд на школьном празднике дочери

Блогерша Оксана Самойлова пришла на школьный праздник дочери в обнажающем живот топе

Российская блогерша и предпринимательница, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова пришла на школьный праздник дочери в откровенном виде, и ее обругали в сети. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках Самойлова предстала рядом с окончившей пятый класс дочерью и своим мужем. Так, она позировала в монохромном белом наряде из удлиненных брюк со стрелками и обнажающего живот топа. Бизнесвумен уложила волосы в низкий хвост, накрасила губы помадой красного оттенка и дополнила образ золотистыми серьгами, босоножками и сумкой.

Подписчики оценили внешний вид инфлюэнсерши в комментариях. «Мать полураздетая пошла как родитель в школу», «Идеальный наряд для последнего звонка, который наглядно показывает детям: зачем учиться, когда существует эскорт и стриптиз как трамплин в богатую жизнь», «Мне кажется, для школы можно было поскромнее одеться», «Как можно было прийти на выпускной ребенка в таком виде?» — возмутились юзеры.

Ранее российская супермодель Ирина Шейк пришла за ребенком в школу в откровенном наряде и была обругана в сети.