Дачникам назвали способы спасти урожай от перепада температур

Агроном Синьковский: при перепаде температур растения не нужно подкармливать и поливать

При резком перепаде температуры воздуха от жары к прохладе урожай на даче может пострадать. Способы спасти растения от негативного воздействия климатических условий назвал владельцам загородных участков агроном Петр Синьковский, пишут «Аргументы и факты».

По словам эксперта, чтобы навредить культурам, похолодание или потепление должно быть резким — не менее чем на восемь градусов Цельсия — и продержаться больше двух недель. Меньше всего в моменты таких катаклизмов рискуют тепличные овощи — помидоры, огурцы, баклажаны и перцы, отметил Синьковский. «Достаточно сменить режим постоянного проветривания, столь уместный при +30 градусах Цельсия, на обычный — открывать теплицы для проветривания раз в день на пару часов. Вот только если понижение температуры сопровождается дождями, то надо тщательно следить, чтобы они не проникали в теплицу», — пояснил специалист.

Если же перечисленные выше культуры находятся в открытом грунте, их лучше лишний раз не беспокоить — не подкармливать и реже поливать. «Данные меры "бездействия", в принципе, касаются и свеклы, моркови, кабачков, картофеля, ягодных кустарников, цветов и плодовых деревьев. В большинстве своем они перенесут температурные скачки в пределах 10-15 градусов спокойно, без особого ущерба», — добавил агроном.

При нормализации погоды Синьковский посоветовал сделать подкормку комплексным минеральным удобрением всем растениям, которые находятся в стадиях роста и плодоношения — это послужит стимулом к пробуждению после похолодания.

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