«Невские новости»: в Петербурге прохожие вытащили пьяную 15-летнюю школьницу из озера

В Выборгском районе Санкт-Петербурга прохожие вытащили из озера пьяную 15-летнюю школьницу, которая едва не утонула. Об этом сообщают «Невские новости».

Все произошло на пляже Верхнего Суздальского озера, девочку-подростка вынесли на берег без сознания. По предварительным данным, несовершеннолетняя была нетрезва.

Пострадавшая школьница находилась на пляже вместе с подругой, которая также пила спиртное. К месту происшествия вызвали бригаду скорой помощи.

Другие обстоятельства инцидента начали устанавливать правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Петергофе женщина достала из пруда тонущего мальчика, пока его пьяные родители ссорились. Позже петербурженка рассказала, что ребенок угодил в воду на глазах у взрослых. По ее словам, родители не следили за мальчиком, они были изрядно подвыпившими и ругались матом. Спасительница также обратилась в полицию.