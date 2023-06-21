В Петербурге прохожие вытащили пьяную 15-летнюю школьницу из озера
В Выборгском районе Санкт-Петербурга прохожие вытащили из озера пьяную 15-летнюю школьницу, которая едва не утонула. Об этом сообщают «Невские новости».
Все произошло на пляже Верхнего Суздальского озера, девочку-подростка вынесли на берег без сознания. По предварительным данным, несовершеннолетняя была нетрезва.
Пострадавшая школьница находилась на пляже вместе с подругой, которая также пила спиртное. К месту происшествия вызвали бригаду скорой помощи.
Другие обстоятельства инцидента начали устанавливать правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в Петергофе женщина достала из пруда тонущего мальчика, пока его пьяные родители ссорились. Позже петербурженка рассказала, что ребенок угодил в воду на глазах у взрослых. По ее словам, родители не следили за мальчиком, они были изрядно подвыпившими и ругались матом. Спасительница также обратилась в полицию.