Обломки исчезнувшей подводной лодки «Триумф» найдены у побережья Греции

WP: исчезнувшая в 1942 году британская подводная лодка «Триумф» найдена у берегов Греции

Дайвер Костас Токтаридес утверждает, что нашел на дне Эгейского моря у побережья Греции обломки исчезнувшей в 1942 году британской подводной лодки «Триумф». Как проходили поиски, он рассказал изданию The Washington Post (WP).

Токтаридес отметил, что много лет мечтал раскрыть загадку подлодки британского Королевского флота «Триумф» и не прекращал поиски. Вместе с другими исследователями ему удалось выяснить, что в течение 1941 года подлодка выполняла секретные задания в патрулируемых водах Средиземного моря, доставляя союзникам на оккупированных территориях различные грузы. В декабре 1941 года экипаж должен был отправиться на отдых, но получил заключительное задание — привезти провизию солдатам, находящимся на греческом острове. Известно, что миссия была выполнена в январе 1942 года, после чего судно исчезло где-то в Эгейском море.

Работая над документами, Токтаридес продолжал исследовать морское дно в надежде рано или поздно найти исчезнувшую подлодку. В мае дистанционно управляемый подводный аппарат, который он запустил в десятках километрах от греческого берега, передал изображения подлодки. Судно, по словам дайвера, лежало на глубине около 200 метров и имело в носовой части повреждения, которые могли быть получены после подрыва на мине.

Токтаридес считает, что в этот момент лодка находилась в глубоком погружении. Такой вывод он сделал из-за закрытых люков. Кроме того, по его мнению, экипаж субмарины в последние минуты, вероятно, вступил в бой с противником, поскольку торпедный аппарат был открыт и торпеда наполовину вышла из подлодки.

Представители Королевского флота подтвердили, что «Триумф» работал в районе, где Токтаридес обнаружил затонувший корабль, но добавили, что сейчас проводится дополнительная проверка информации. Несмотря на отсутствие официальных подтверждений, родственники числившихся пропавшими подводников выразили благодарность Токтаридесу.

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