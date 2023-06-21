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20:07, 21 июня 2023Из жизни

Обломки исчезнувшей подводной лодки «Триумф» найдены у побережья Греции

WP: исчезнувшая в 1942 году британская подводная лодка «Триумф» найдена у берегов Греции

Кадр: New York Post / YouTube

Дайвер Костас Токтаридес утверждает, что нашел на дне Эгейского моря у побережья Греции обломки исчезнувшей в 1942 году британской подводной лодки «Триумф». Как проходили поиски, он рассказал изданию The Washington Post (WP).

Токтаридес отметил, что много лет мечтал раскрыть загадку подлодки британского Королевского флота «Триумф» и не прекращал поиски. Вместе с другими исследователями ему удалось выяснить, что в течение 1941 года подлодка выполняла секретные задания в патрулируемых водах Средиземного моря, доставляя союзникам на оккупированных территориях различные грузы. В декабре 1941 года экипаж должен был отправиться на отдых, но получил заключительное задание — привезти провизию солдатам, находящимся на греческом острове. Известно, что миссия была выполнена в январе 1942 года, после чего судно исчезло где-то в Эгейском море.

Работая над документами, Токтаридес продолжал исследовать морское дно в надежде рано или поздно найти исчезнувшую подлодку. В мае дистанционно управляемый подводный аппарат, который он запустил в десятках километрах от греческого берега, передал изображения подлодки. Судно, по словам дайвера, лежало на глубине около 200 метров и имело в носовой части повреждения, которые могли быть получены после подрыва на мине.

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Токтаридес считает, что в этот момент лодка находилась в глубоком погружении. Такой вывод он сделал из-за закрытых люков. Кроме того, по его мнению, экипаж субмарины в последние минуты, вероятно, вступил в бой с противником, поскольку торпедный аппарат был открыт и торпеда наполовину вышла из подлодки.

Представители Королевского флота подтвердили, что «Триумф» работал в районе, где Токтаридес обнаружил затонувший корабль, но добавили, что сейчас проводится дополнительная проверка информации. Несмотря на отсутствие официальных подтверждений, родственники числившихся пропавшими подводников выразили благодарность Токтаридесу.

Ранее пара из Великобритании обнаружила на пляже обломки старого истребителя Королевских военно-воздушных сил. Выяснилось, что найденный самолет — двухместный тяжелый истребитель Beaufighter TF X — упал 76 лет назад.

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    Екатерина Улитина
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