Экс-советник Макрона объяснил позицию Франции о вступлении Украины в НАТО

Генерал Тренкан: Франция предлагает принять Украину в НАТО после завершения конфликта

Генерал Доминик Тренкан, бывший глава военной миссии Франции при ООН прокомментировал решение страны поддержать Украину при вступлении в НАТО. Об этом он высказался в беседе с журналом Marianne.

Тренкан объяснил, что Франция намерена поддержать присоединение Украины к Североатлантическому альянсу по двум причинам. Париж не хочет вступать в конфликт со странами Восточной Европы, которые выступают за членства Киева в блоке. Кроме того, власти страны стремятся сдвинуть конфликт на Украине с мертвой точки.

Экс-советник президента Франции Эммануэля Макрона добавил, что Париж в своих действиях призывает российского лидера Владимира Путина понять, что ситуация «зашла слишком далеко», а также склонить его к переговорам. При этом Тренкан объяснил, что Франция предлагает принять Украину в НАТО только после завершения конфликта с Россией.

«Поэтому пусть Украина пока сражается одна, без НАТО. Зато откровенная позиция Франции будет иметь последствия в долгосрочной перспективе», — заключил он.

Ранее стало известно об изменении позиции Франции по вступлению Украины в НАТО. Газета Le Monde написала, что Париж намерен поддержать Киев в этом вопросе.