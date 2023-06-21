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09:53, 21 июня 2023Мир

Трамп сравнил решение по делу сына Байдена с штрафом за нарушение ПДД

Дональд Трамп: Хантер Байден отделался «штрафом за нарушение правил дорожного движения»

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Сын президента США Джо Байдена Хантер, признав себя виновным по налоговым правонарушениям, отделался штрафом за нарушение правил дорожного движения. Так сделку с прокуратурой прокомментировал бывший американский лидер Дональд Трамп, сообщает Fox News.

Он назвал коррумпированными систему правосудия и Федеральное бюро расследований (ФБР). «Это позор для системы, это позор для Америки, это очень несправедливая ситуация, это неправомерные действия прокуратуры и вмешательство в выборы — все в одном», — заявил политик.

Ранее стало известно, что Хантер Байден признал вину в двух налоговых правонарушениях и заключил сделку с федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с хранением огнестрельного оружия.

Адвокат сына президента Кристофер Кларк заявил, что сделка с федеральной прокуратурой «разрешит» давнее уголовное расследование в его отношении о владении им револьвером Colt Cobra 38 и употреблении запрещенных препаратов в 2018 году. Максимальное наказание по этому пункту составляет до 10 лет тюремного заключения, однако по досудебному соглашению с Минюстом США Хантера Байдена не будут преследовать по обвинению.

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    Семен Александров
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