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19:05, 21 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о страхе украинских пилотов перед полетами из-за больших потерь

Ntv: украинские пилоты боятся садиться за штурвалы из-за больших потерь в ходе наступления

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские пилоты боятся садиться за штурвалы самолетов из-за больших потерь, которые Киев несет в ходе контрнаступления и превосходства Военно-воздушных сил (ВВС) России. Об этом сообщает немецкий телеканал Ntv.

Как отмечают журналисты, ВВС Украины проигрывают российским в техническом аспекте. Из-за этого, по словам одного из украинских пилотов по имени Алексей, Киев несет крупные потери. «Не хватает современного оборудования. Многие молодые пилоты не выдерживают своих первых вылетов», — заявил он.

По словам пилота, многие летчики на фоне этих событий и неудач пребывают в шоке и не хотят садиться в самолеты.

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    Алевтина Запольская
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