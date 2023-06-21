Стало известно о страхе украинских пилотов перед полетами из-за больших потерь

Ntv: украинские пилоты боятся садиться за штурвалы из-за больших потерь в ходе наступления

Украинские пилоты боятся садиться за штурвалы самолетов из-за больших потерь, которые Киев несет в ходе контрнаступления и превосходства Военно-воздушных сил (ВВС) России. Об этом сообщает немецкий телеканал Ntv.

Как отмечают журналисты, ВВС Украины проигрывают российским в техническом аспекте. Из-за этого, по словам одного из украинских пилотов по имени Алексей, Киев несет крупные потери. «Не хватает современного оборудования. Многие молодые пилоты не выдерживают своих первых вылетов», — заявил он.

По словам пилота, многие летчики на фоне этих событий и неудач пребывают в шоке и не хотят садиться в самолеты.

