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17:38, 21 июня 2023Среда обитания

В центре Москвы крыша обрушилась на находящихся в квартире котов

Baza: в центре Москвы во время ремонта крыша рухнула в квартиру

Кадр: Telegram-канал Baza

В центре Москвы во время ремонта дома на улице Маросейка крыша обрушилась в находящуюся под ней квартиру. Об этом сообщает Baza.

Люди, которые были в помещении, успели выбежать. Под завалами оказались несколько котов, которых через некоторое время спасли. Крыша обрушилась из-за сломавшейся балки, которая держала потолок.

В феврале в Москве потолок обрушился в подъезде дома по адресу Земляной Вал, 39/1, строение 1. На видеозаписи с места происшествия показано, что на полу лежат куски обвалившейся плиты. Из-за обрушения также оказались оголены некоторые провода. Как писали СМИ, ни один из жильцов дома не пострадал.

Ранее в июне в Омске из-за сильного ветра частично обрушилась лоджия, которая находилась на седьмом этаже многоквартирного дома по адресу улица Транссибирская, дом 6/1. В результате инцидента никто не пострадал. Из-за произошедшего прокуратура начала проверку.

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    Мария Черкасова
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