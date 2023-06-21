Дочь Анастасии Волочковой не позвала ее на выпускной

Анастасия Волочкова возмутилась тем, что дочь не позвала ее на выпускной

Дочь российской балерины Анастасии Волочковой Ариадна не позвала мать на выпускной. Об этом сообщает Super.ru.

В распоряжение издания попал телефонной разговор танцовщицы с руководством лицея, в котором училась ее дочь. В ходе диалога балерина уточнила, что в распоряжение Ариадны попало два билета на праздник, которые она решила отдать отцу, бизнесмену Игорю Вдовину и его супруге. Артистка балета попросила руководство предоставить ей третий билет.

«Вы создали коалицию и говорите мне, что я не могу попасть на выпускной дочери, мне нужно купить билет и мне может не найтись места! Вы мне говорите, что у нее два-три места, что туда приедет папа Ариши, его семья. А я? Я же мама!», — возмутилась балерина, напомнив, что ее дочь носит фамилию Волочкова.

Артистка балета добавила, что в случае, если конфликт не разрешится, придаст ситуацию огласке, из-за чего многие родители откажутся водить своих детей в это учебное заведение.

Вы думаете, я туда не попаду? Если я включу сейчас Волочкову, мало не покажется. Это полнейшая несправедливость. Позор будет всем. И пахану ее, и вам, и всем, кто причастен к этому заговору. Деньги имеют свойство заканчиваться. А вот совесть не купить Анастасия Волочкова балерина

В конце мая Волочкова в беседе с «Лентой.ру» рассказала о сбитом рядом с ее домом беспилотнике.