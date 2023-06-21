В России предупредили о последствиях возвращения перехода на летнее время

Депутат Госдумы Бессараб назвала большим ударом для организма переход на летнее время

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась против возвращения перехода на летнее время. В разговоре с «Лентой.ру» она перечислила негативные последствия перевода часов.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о возврате перехода на летнее время. Об этом сообщил один из авторов инициативы, депутат Михаил Матвеев.

Законопроект предусматривает перевод часов на час вперед в период с марта по октябрь. Необходимость этого авторы объясняют тем, «чтобы в указанный период позже на один час наступал рассвет и темное время суток».

«Мы уже приняли такое решение не так давно в историческом плане о запрете перехода на зимнее и летнее время, поскольку это достаточно серьезный удар для экономики. И я говорю не только о железнодорожном транспорте, автобусном сообщении, перелетах, но это еще и проблемы для логистики и для доставки», — заявила Бессараб.

Кроме того, как уже доказано, перевод на зимнее и летнее время наносит существенный удар по нашему здоровью Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Я, честно говоря, сама с ужасом вспоминаю те ситуации, когда летом нужно было вставать на час раньше. Для организма это большой удар. Наверное, сейчас нет смысла возвращаться к хорошо забытому прошлому», — отметила парламентарий.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению и один из авторов инициативы Михаил Матвеев сообщил, что перевод часов на летнее время увеличит продолжительность светового дня.

В 2011 году президент России Дмитрий Медведев отменил переход на зимнее и летнее время. При этом последний раз стрелки перешли на летнее время, из-за чего система исчисления времени в стране опережала астрономическую на два часа.

21 июля 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон о переходе на постоянное зимнее время и увеличению часовых зон с 9 до 11. Часы не перевели только пять регионов — Удмуртия, Самарская область, Кемеровская область, Камчатский край и Чукотский автономный округ.

