Четыре региона Центральной России предупредили о заморозках

Гидрометцентр предупредил четыре региона Центральной России о заморозках в ближайшие ночи

Гидрометцентр предупредил четыре региона Центральной России о заморозках в ближайшие две ночи. Похолодание до минус двух градусов ожидается в Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

Синоптик отметил, что в связи с изменением погодных условий в ночь 21 и 22 июня выпущено штормовое предупреждение. Он также отметил, что заморозки в этих регионах в июне являются редчайшим явлением.

Владельцам дачных участков посоветовали принять меры, чтобы сохранить урожай, например, обильно увлажнить почву.

Ранее Вильфанд сообщил, что на этой неделе в пятницу, субботу и воскресенье в Москве и Московской области температуры будут достигать 30 градусов тепла. Синоптик сообщил, что нынешняя неделя начнется с погоды, которая ей предписана. То есть она будет соответствовать усредненным значениям за последние 30 лет, объяснил он.