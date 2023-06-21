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02:31, 21 июня 2023Россия

Четыре региона Центральной России предупредили о заморозках

Гидрометцентр предупредил четыре региона Центральной России о заморозках в ближайшие ночи

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Гидрометцентр предупредил четыре региона Центральной России о заморозках в ближайшие две ночи. Похолодание до минус двух градусов ожидается в Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

Синоптик отметил, что в связи с изменением погодных условий в ночь 21 и 22 июня выпущено штормовое предупреждение. Он также отметил, что заморозки в этих регионах в июне являются редчайшим явлением.

Владельцам дачных участков посоветовали принять меры, чтобы сохранить урожай, например, обильно увлажнить почву.

Ранее Вильфанд сообщил, что на этой неделе в пятницу, субботу и воскресенье в Москве и Московской области температуры будут достигать 30 градусов тепла. Синоптик сообщил, что нынешняя неделя начнется с погоды, которая ей предписана. То есть она будет соответствовать усредненным значениям за последние 30 лет, объяснил он.

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    Марина Совина
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