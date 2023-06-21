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18:58, 21 июня 2023Ценности

Раскрыта судьба украденного любимого коня Кадырова

В Чечне заявили, что украденный конь Кадырова вернулся не в лучшем состоянии

Кадр: LIFE

Любимый конь главы Чечни Рамзана Кадырова, украденный в Чехии, вернулся домой не в лучшем состоянии. Об этом рассказал руководитель администрации главы республики Галас Таймасханов, передает Life.

«Вернули, я вам скажу, у нас специалисты есть, не в очень хорошем состоянии, но лошадь себя сейчас чувствует очень хорошо, условия созданы, она развивается», — заявил он. По словам Таймасханова, жеребец по кличке Зазу — любимый скакун Кадырова.

Он также сообщил, что на спортивной карьере коня придется поставить крест из-за возраста, однако на участие в селекции у жеребца есть все шансы. Таймасханов добавил, что Зазу находится на заслуженной пенсии.

В марте стало известно, что в поселке Крабчице в Чехии украли чистокровного английского жеребца, принадлежащего Рамзану Кадырову. Конь с 2014 года содержался на конюшне в Чехии из-за введенных в отношении руководителя региона санкций. Позже глава Чечни сообщил, что в начале года через посредников с ним связались представители украинских спецслужб и предложили выкупить коня. По его словам, он отдал за жеребца 18 тысяч долларов.

В мае Кадыров объявил о возвращении Зазу в Чечню. По его словам, за животным недостаточно хорошо ухаживали из-за экономии. Глава республики пообещал заботиться о коне должным образом.

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