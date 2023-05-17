Кадыров описал своего коня после «заточения» в Европе словами «бока не лоснятся»

Кадыров пожаловался на состояние своего коня Зазу после девяти лет пребывания в Чехии

Глава Чечни Рамзан Кадыров пожаловался на неподобающее содержание своего чистокровного жеребца по кличке Зазу на конюшне в Чехии, где он пребывал с 2014 года. Пост на эту тему появился в его официальном Telegram-канале.

По его словам, за животным недостаточно хорошо ухаживали из-за экономии. «Поступь уже не та, бока и спина не лоснятся и не играют на свету. Санкции санкциями, но почему животное должно было страдать, Европа?» — описал он состояние коня по возвращении домой после девяти лет «заточения» за границей.

Кадыров также отметил, что Зазу был рожден скакать на лучших ипподромах и занимать призовые места, однако «западные политики сунули свой грязный нос в конный спорт и запретили ему выступать». Кроме того, в будущем он пообещал заботиться о жеребце должным образом.

Ранее в мае Кадыров раскрыл цену выкупа своего коня. «И обошлось мне его возвращение... Внимание: в 18 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру»)! Да-да, именно в такую сумму его тогда оценили чешские органы правопорядка. Учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную, это сущие копейки!» — считает он.

7 марта сообщалось, что в поселке Крабчице в Чехии украли чистокровного английского жеребца, принадлежащего Рамзану Кадырову. Предположительно, злоумышленники вывезли животное из конюшни в ночь на 4 марта. «По всей видимости, неизвестный снял с раздвижной двери в конюшне страховочную цепь с карабином и увел племенного жеребца», — рассказала пресс-секретарь полиции Павла Кофрова.

Стоимость 16-летнего жеребца составляет 400 тысяч крон (1,3 миллиона рублей). У животного есть отметина в виде неправильной белой звезды на лбу, а часть его правой задней ноги ниже сустава голени также белого цвета. Известно, что данный конь, купленный в 2012 году, вместе с несколькими другими лошадьми являлся частью имущества, которое Чехия заморозила у главы Чечни на основании международных санкций.

Рамзан Кадыров известен своей привязанностью к животным. По разным оценкам, в его конюшне породистых скакунов содержатся свыше сотни лошадей, которые регулярно принимают участие в скачках в России и за рубежом. В апреле 2021 года глава Чечни сообщил, что в республике будут организовывать престижные скачки лошадей чистокровной породы на высшем уровне. Для этого рядом с Грозным строят семь конюшен для размещения элитных лошадей.