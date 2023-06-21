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12:20, 21 июня 2023Бывший СССР

МИД и Минюст Украины выступили против запрета на ввоз книг из России

МИД и Минюст Украины выступили против принятого Радой закона о запрете на ввоз книг из РФ

Фото: Freestocks / Unsplash

Существуют законодательные преграды в виде «ряда оговорок», которые не позволяют Украине запретить ввоз книг из России, заявил президент республики Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС.

В комментарии Зеленского говорится, что, хотя закон о запрете ввоза книг и принят Верховной Радой, Министерство юстиции Украины высказалось против него. Документ нарушает Конституцию республики, в которой гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, объяснили свое несогласие чиновники.

Против выступило и украинское Министерство иностранных дел. «Закон не отвечает нормам и стандартам Европейского союза в сфере прав человека», — указал Зеленский точку зрения дипломатов, которые отметили, что нормативный акт может осложнить вступление Киева в Евросоюз.

Ранее официальный Twitter-аккаунт Украины опубликовал поздравление с Днем русского языка в ответ на соответствующую публикацию ООН. До этого поздравление ООН раскритиковал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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    Алевтина Запольская
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