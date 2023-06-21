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15:17, 21 июня 2023Бывший СССР

В России представили книгу о Зеленском

В ТАСС представили книгу российского ученого, проанализировавшего 127 речей Зеленского

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Книгу российского ученого, доцента факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Ольги Байши «Война, мир и популистский дискурс на Украине» представили в пресс-центре ТАСС в Москве.

Труд посвящен анализу дискурса президента Украины Владимира Зеленского и влиянию его слов на восприятие конфликта.

«Если говорить более предметно, я проанализировала 127 его речей, произнесенных с 24 февраля по 11 октября 2022 года», — сказала Байша.

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Она отметила, что эти речи были обращены к западной аудитории и транслировалась на медиаплатформах, подконтрольных западным элитам.

Также Байша обнаружила смысловые узлы речей Зеленского: Украина -— форпост цивилизованного, демократического мира и единство Украины как государства и как части западного мира.

Во второй части книги также были рассмотрены идеи оппозиционных украинских деятелей, которые были исключены из публичного дискурса. Эти идеи фокусируются на единстве народов России и Украины.

Накануне в ходе Второй конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Лондоне, украинский лидер Владимир Зеленский назвал пять направлений, развитие которых позволит создать «основы для мира». Зеленский отметил, что конфликт на Украине сделал Европейский союз сплоченнее, а НАТО смогла продемонстрировать свою «моральную силу».

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    Алевтина Запольская
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