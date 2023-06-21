Зеленский назвал пять направлений «основ для мира»

Зеленский во время речи в Лондоне назвал пять направлений «основ для мира»

В ходе Второй конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Лондоне, украинский лидер Владимир Зеленский назвал пять направлений, развитие которых позволит создать «основы для мира». Об этом сообщает ТАСС.

«Первое — потенциал единства, второе — потенциал стабильности, третье — потенциал роста, четвертое — потенциал безопасности и пятое, очень важное — потенциал демократии», — сказал он.

Зеленский отметил, что конфликт на Украине сделал Европейский союз сплоченнее, а НАТО смогла продемонстрировать свою «моральную силу».

Ранее Зеленский заявил, что Киев мог бы поставлять возобновляемую энергию в Европу. Он добавил, что «природные ресурсы и промышленные традиции» дают Украине возможность стать одним из глобальных центров зеленой металлургии.

