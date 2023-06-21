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13:32, 21 июня 2023Бывший СССР

Зеленский назвал пять направлений «основ для мира»

Зеленский во время речи в Лондоне назвал пять направлений «основ для мира»

Фото: James McGill / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В ходе Второй конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Лондоне, украинский лидер Владимир Зеленский назвал пять направлений, развитие которых позволит создать «основы для мира». Об этом сообщает ТАСС.

«Первое — потенциал единства, второе — потенциал стабильности, третье — потенциал роста, четвертое — потенциал безопасности и пятое, очень важное — потенциал демократии», — сказал он.

Зеленский отметил, что конфликт на Украине сделал Европейский союз сплоченнее, а НАТО смогла продемонстрировать свою «моральную силу».

Ранее Зеленский заявил, что Киев мог бы поставлять возобновляемую энергию в Европу. Он добавил, что «природные ресурсы и промышленные традиции» дают Украине возможность стать одним из глобальных центров зеленой металлургии.

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    Алевтина Запольская
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