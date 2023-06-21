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18:56, 21 июня 2023Забота о себе

Флеболог посоветовал безопасную в жару обувь

Флеболог Авакян: в жару нужно носить обувь с пробковой стелькой и натуральным верхом

Фото: Minoli / Shutterstock / Fotodom

Какую удобную обувь нужно носить в жару, рассказал хирург-флеболог Армен Авакян. Безопасную обувь для жарких месяцев он обсудил с изданием «Доктор Питер».

По словам Авакяна, для прогулок нужно выбирать обувь, которая не будет сдавливать стопы, нарушая нормальное кровообращение. Отдавать предпочтение он посоветовал обуви с ортопедическими стельками, лучше пробковыми. «Она изготавливается из натуральных материалов и не выделяет вредные вещества во время носки, а также гипоаллергенна. А еще пробковая ортопедическая стелька имеет амортизирующие свойства: снижает ударные нагрузки на позвоночник и суставы», — уточнил врач.

Кроме того, он посоветовал носить в жару обувь с натуральным верхом — тканевым или кожаным — для обеспечения необходимой вентиляции и доступа воздуха к стопе.

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Авакян не советует в жару носить обувь с узкой передней частью, на высоких каблуках и с плоской подошвой. «Кеды, туфли на шпильке, балетки — во время их носки нагрузка на стопу распределяется неправильно, что может усугубиться летом, когда нога увеличивается в размере из-за жары. Неудобная обувь может стать причиной деформации стопы», — уточнил он.

Ошибкой, по его словам, будет и ношение шлепанцев без задника: сгибание пальцев, удерживающее обувь на ноге, ведет к перенапряжению мышц, а оно, в свою очередь — к головным болям и болям в шее.

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    Александра Лисица
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