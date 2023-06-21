Спортивный врач предупредила об опасности бега для некоторых людей

Спортивный врач Александра Чистякова: бег может навредить людям с лишним весом

Бег может навредить людям с лишним весом или ожирением, предупредила спортивный врач и ЗОЖ-эксперт Александра Чистякова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, чем именно опасен бег для некоторых людей.

Она объяснила, что зачастую люди вредят себе, следуя стереотипу «хочешь похудеть — начни бегать». По словам Чистяковой, мало кто знает, что бег может спровоцировать у людей с лишним весом развитие различных болезней.

У людей с лишним весом или ожирением при беге страдают позвоночник и суставы ног. Это может привести к артрозу, артриту, проблемам с межсуставными хрящами

Александра Чистякова спортивный врач

Кроме того, бег для похудения неэффективен, настаивает спортивный врач. Сжигание жиров в организме начинается через 40 минут после достижения пульсом 120-130 ударов в минуту. Такого состояния можно достичь только при быстрой ходьбе, объяснила Чистякова. Высокий пульс на высокой скорости бега задействует другие источники энергии.

Для начинающих бегунов с высоким весом лучше использовать технику «шаг-бег», при которой 90 процентов времени уходит на интенсивный шаг, а 10 процентов — на переменный бег, советует спортивный врач. Важно поставить технику бега, в этом поможет тренер и правильная обувь.

Даже идеальная спортивная программа без правильного и сбалансированного питания не поможет снизить вес. Последний прием пищи должен быть за полтора часа до тренировки, а следующий — через час-полтора после. Лучше употреблять белковые продукты, обеспечивающие чувство сытости и являющиеся источником аминокислот для мышц, связок и межсуставных дисков Александра Чистякова спортивный врач

«Не забывайте пить воду во время тренировки. Недостаточное количество жидкости может спровоцировать сгущение крови и увеличение нагрузки на сердце. Лучше всего пить воду маленькими глотками, придерживая ее в полости рта. За час организм усваивает не больше полулитра чистой питьевой воды. Поэтому во время 60-90-минутной тренировки достаточно выпить 700 миллилитров воды», — подвела итог Чистякова.

Ранее Александра Чистякова рассказала о скрытых полезных свойствах кофе. По ее словам, этот напиток снижает риск развития слабоумия.