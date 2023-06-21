Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:15, 21 июня 2023Забота о себе

Спортивный врач предупредила об опасности бега для некоторых людей

Спортивный врач Александра Чистякова: бег может навредить людям с лишним весом

Фото: Jane Sundried / Unsplash

Бег может навредить людям с лишним весом или ожирением, предупредила спортивный врач и ЗОЖ-эксперт Александра Чистякова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, чем именно опасен бег для некоторых людей.

Она объяснила, что зачастую люди вредят себе, следуя стереотипу «хочешь похудеть — начни бегать». По словам Чистяковой, мало кто знает, что бег может спровоцировать у людей с лишним весом развитие различных болезней.

У людей с лишним весом или ожирением при беге страдают позвоночник и суставы ног. Это может привести к артрозу, артриту, проблемам с межсуставными хрящами

Александра Чистяковаспортивный врач

Кроме того, бег для похудения неэффективен, настаивает спортивный врач. Сжигание жиров в организме начинается через 40 минут после достижения пульсом 120-130 ударов в минуту. Такого состояния можно достичь только при быстрой ходьбе, объяснила Чистякова. Высокий пульс на высокой скорости бега задействует другие источники энергии.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Для начинающих бегунов с высоким весом лучше использовать технику «шаг-бег», при которой 90 процентов времени уходит на интенсивный шаг, а 10 процентов — на переменный бег, советует спортивный врач. Важно поставить технику бега, в этом поможет тренер и правильная обувь.

Даже идеальная спортивная программа без правильного и сбалансированного питания не поможет снизить вес. Последний прием пищи должен быть за полтора часа до тренировки, а следующий — через час-полтора после. Лучше употреблять белковые продукты, обеспечивающие чувство сытости и являющиеся источником аминокислот для мышц, связок и межсуставных дисков

Александра Чистяковаспортивный врач

«Не забывайте пить воду во время тренировки. Недостаточное количество жидкости может спровоцировать сгущение крови и увеличение нагрузки на сердце. Лучше всего пить воду маленькими глотками, придерживая ее в полости рта. За час организм усваивает не больше полулитра чистой питьевой воды. Поэтому во время 60-90-минутной тренировки достаточно выпить 700 миллилитров воды», — подвела итог Чистякова.

Ранее Александра Чистякова рассказала о скрытых полезных свойствах кофе. По ее словам, этот напиток снижает риск развития слабоумия.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны назвало атаку на Московскую область террористическим актом
    ФСБ задержала завербованных спецслужбами Украины диверсантов
    Беспилотник самолетного типа сбили в приграничном российском регионе
    В России предложили бороться с дефицитом кадров за счет заключенных
    Бывшему начальнику отдела госзакупок Минобороны дали условный срок за хищения
    ОАЭ запустят спутник на российской ракете
    Очевидец рассказал о моменте падения беспилотников в Подмосковье
    Врач раскрыла безопасную суточную дозу черешни
    Трамп сравнил решение по делу сына Байдена с штрафом за нарушение ПДД
    Финансировавшего ВСУ россиянина задержала ФСБ по делу о госизмене
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.