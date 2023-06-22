Больше 30 человек погибли при взрыве газа в ресторане в Китае

«Синьхуа»: больше 30 человек погибли при взрыве газа в ресторане в китайском Иньчуане

В ресторане в городе Иньчуань (Нинся-Хуэйский автономный район Китая) произошел взрыв газа. Об этом пишет агентство «Синьхуа».

По последним данным, больше 30 человек погибли в результате происшествия. Взрыв раздался 21 июня около 20:40 по местному времени (15:40 мск) на оживленной улице в районе Синцин.

Трагедия произошла из-за утечки сжиженного нефтяного газа из рабочей зоны барбекю-ресторана. Пострадали семь человек, в том числе один из них находится в критическом состоянии.

Председатель КНР Си Цзиньпин уже поручил усилить меры безопасности в связи с произошедшим.

Кроме того, вечером 21 июня произошел взрыв на улице Сен-Жак в Пятом округе Парижа. В результате два человека числятся пропавшими без вести, не менее 37 пострадали.