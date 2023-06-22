Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:22, 22 июня 2023Экономика

Россияне посчитали цифровой рубль более надежным способом защиты сбережений

Webbankir: 34% россиян считают, что цифровой рубль защитит от хищений с банковских карт

Фото: NordWood Themes / Unsplash

Более трети россиян считают, что цифровой рубль поможет защитить сбережения. Об этом говорится в опросе финансовой онлайн-платформы Webbankir (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

34,6 процента опрошенных верят в более совершенную защиту новой валюты. 9,9 процента из них считают, что цифровой рубль точно надежнее, чем традиционные деньги, а 24,7 процента — что он скорее надежней. Однако большинство россиян (52,3 процента) не доверяют новому финансовому инструменту и думают, что его защита не будет лучше, полностью уверены в этом еще 13,1 процента респондентов. При этом 55,5 процента заявили, что они сами или их близкие хотя бы раз пострадали от взлома или хищения денежных средств с банковских карт.

Почти две трети граждан сообщили, что им известно о появлении новой валюты. Хорошо осведомлены о цифровом рубле 35,5 процента россиян, а 28,2 процента слышали о ней, но не знают, что это такое. Остальные опрошенные (36,3 процента) оказались не в курсе инициативы Центрального Банка России (ЦБ РФ).

Материалы по теме:
Взрывной рост цен, валютный хаос и миллионы нищих. Как Аргентина превратилась из успешной страны в банкрота?
Взрывной рост цен, валютный хаос и миллионы нищих.Как Аргентина превратилась из успешной страны в банкрота?
13 июня 2023
«Эти технологии уже стали частью нашей жизни» Искусственный интеллект меняет российскую экономику. Как это работает?
«Эти технологии уже стали частью нашей жизни»Искусственный интеллект меняет российскую экономику. Как это работает?
14 июня 2023

При этом 44,8 процента респондентов сообщили, что собираются пользоваться цифровыми рублями. Не планируют применять их только 8,7 процента опрошенных.

Опрос был проведен в июне 2023 года, в нем приняли участие 1500 человек со всей России.

Ранее результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», показали, что 38 процентов россиян не поняли принцип работы цифрового рубля. При этом о готовности начать использовать новое платежное средство заявили 34 процента респондентов, из них 14 процентов уверены, что станут его активными пользователями.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости
    Опубликовано видео предполагаемого момента удара по Чонгарскому мосту в Крыму
    В сети удивились моложавой внешности 53-летней Гвен Стефани
    Подлежащим мобилизации украинцам запретили работать охранниками
    В США указали на панику Байдена после слов Путина
    Подводник описал судьбу пропавшего среди обломков «Титаника» батискафа
    Качество питьевой воды в Херсонской области после разрушения ГЭС оценили
    Россияне посчитали цифровой рубль более надежным способом защиты сбережений
    Стали известны имена новых участников супертурнира по боксу в Саудовской Аравии
    Гарри Стайлс остановил концерт ради беременной фанатки
    Шойгу назвал сроки завершения формирований резерва Российской армии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.