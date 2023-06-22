Россияне посчитали цифровой рубль более надежным способом защиты сбережений

Webbankir: 34% россиян считают, что цифровой рубль защитит от хищений с банковских карт

Более трети россиян считают, что цифровой рубль поможет защитить сбережения. Об этом говорится в опросе финансовой онлайн-платформы Webbankir (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

34,6 процента опрошенных верят в более совершенную защиту новой валюты. 9,9 процента из них считают, что цифровой рубль точно надежнее, чем традиционные деньги, а 24,7 процента — что он скорее надежней. Однако большинство россиян (52,3 процента) не доверяют новому финансовому инструменту и думают, что его защита не будет лучше, полностью уверены в этом еще 13,1 процента респондентов. При этом 55,5 процента заявили, что они сами или их близкие хотя бы раз пострадали от взлома или хищения денежных средств с банковских карт.

Почти две трети граждан сообщили, что им известно о появлении новой валюты. Хорошо осведомлены о цифровом рубле 35,5 процента россиян, а 28,2 процента слышали о ней, но не знают, что это такое. Остальные опрошенные (36,3 процента) оказались не в курсе инициативы Центрального Банка России (ЦБ РФ).

При этом 44,8 процента респондентов сообщили, что собираются пользоваться цифровыми рублями. Не планируют применять их только 8,7 процента опрошенных.

Опрос был проведен в июне 2023 года, в нем приняли участие 1500 человек со всей России.

Ранее результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», показали, что 38 процентов россиян не поняли принцип работы цифрового рубля. При этом о готовности начать использовать новое платежное средство заявили 34 процента респондентов, из них 14 процентов уверены, что станут его активными пользователями.