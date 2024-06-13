Пашинян предложил Лукашенко извиниться перед армянами из-за слов про Карабах. Что на это ответили в Белоруссии?

МИД Белоруссии назвал позицию Пашиняна по Лукашенко недальновидной

В Минске ответили на предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна извиниться перед армянами из-за слов белорусского президента Александра Лукашенко про Нагорный Карабах. Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз предположил, что заявления армянского премьера являются способом отвлечь внимание от внутренних проблем Баку.

Если кто-то решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция Анатолий Глаз официальный представитель МИД Белоруссии

Дипломат подчеркнул, что Минск не планирует ухудшать отношения с Ереваном, несмотря на то, что к этому армянское руководство подталкивают внешние игроки. Он отметил, что Белоруссию и Армению долгое время связывают дружеские отношения, общая история и, в настоящий момент, взаимовыгодная торговля. Глаз также обратил внимание, что после высказываний Пашиняна в МИД Белоруссии для разъяснений был вызван представитель посольства Армении.

В свою очередь, указал дипломат, белорусский посол в Армении отозван, он в скором времени вернется в Минск.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: Асатур Есаянц / Sputnik/РИА Новости

Пашинян заявил, что никогда не посетит Белоруссию при президентстве Лукашенко

Ранее в тот же день Пашинян во время выступления в парламенте заявил, что будет логичным, если следующим шагом Армении после заморозки членства в ОДКБ станет ее выход из организации. Он не уточнил, когда это произойдет, но подчеркнул, что Ереван решит это сам. «Возможно, через месяц, через год, через три года», — поразмышлял он.

Он объяснил позицию Еревана тем, что «один из руководителей ОДКБ» «участвовал в подготовке» 44-дневной войны между Арменией, формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Азербайджаном в сентябре-ноябре 2020 года. Из слов армянского премьера стало понятно, что он имел в виду Лукашенко. «После этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии вопросы в формате ОДКБ?» — задался вопросом он.

При этом Пашинян отказался посещать Белоруссию, пока ее президентом является Лукашенко. Он также исключил визиты в страну других армянских должностных лиц. Кроме того, армянский лидер предложил белорусскому президенту извиниться за слова про Карабах.

Теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа Никол Пашинян премьер-министр Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Ранее Лукашенко назвал освободительной войну за Карабах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Азербайджан в мае 2024 года. В ходе государственного визита он отметил, что Баку способен контролировать неспокойную ситуацию в регионе, и заявил, что опыт Азербайджана в вопросе мирного обустройства в Нагорном Карабахе важен для Минска на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Тогда же он назвал войну за Карабах освободительной и рассказал о разговоре с президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым перед войной. «Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу», — поведал Лукашенко. Белорусский лидер также предложил Баку «на дружеских началах» помощь в возрождении земель.