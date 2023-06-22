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14:47, 22 июня 2023Культура

Супруга Кевина Костнера потребовала многомиллионные алименты на фоне развода

Супруга Кевина Костнера потребовала многомиллионные алименты на фоне новостей о разводе
Кристин Баумгартнер и Кевин Костнер

Кристин Баумгартнер и Кевин Костнер. Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Супруга голливудского актера Кевина Костнера Кристин Баумгартнер потребовала от него многомиллионные алименты на детей. Об этом пишет Page Six.

Согласно судебным документам, Баумгартнер хочет, чтобы Костнер платил ей 248 тысяч долларов (около 21 миллиона рублей) ежемесячно, чтобы вырастить их троих детей. По словам женщины, запрашиваемая сумма «меньше суммы, необходимой для содержания детей в их привычном образе жизни». Супруга актера также потребовала, чтобы он полностью оплачивал обучение детей в частной школе, их внеклассные мероприятия, спорт и расходы на здравоохранение.

Ранее стала известна реакция Кевина Костнера на просьбу супруги о разводе после 18 лет брака. 49-летняя Баумгартнер подала заявление на развод с актером, сославшись на «непримиримые разногласия». Жена артиста также попросила суд назначить совместную опеку над тремя детьми пары. Аналогичный запрос направил Костнер. Женщина также настаивает на материальной поддержке после развода, которая положена женщинам по закону в США.

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    Варвара Кошечкина
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