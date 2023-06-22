ЕС предрекли трудности из-за возможного вступления Украины

Politico: ЕС столкнется с трудностями с принятием решений в случае вступления Украины

Евросоюзу предрекли столкнуться с затруднением и так медленного процесса принятия решений в случае вступления Украины. О возможных проблемах ЕС сообщает Politico cо ссылкой на европейских официальных лиц и экспертов.

«Если присоединится ряд стран, в том числе Украина, Молдова, то последует обсуждение Западных Балкан, и некоторые вещи коренным образом изменятся» — предупредил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Высокопоставленный чиновник ЕС указал на замедление европейского процесса принятия решений в таком случае. «Представьте, что вы ищете эти компромиссы с 30 или даже 35 странами? Мало того что за столом будет больше стран, они также будут более разнообразными и с разными национальными интересами», — сказал он.

Профессор европейской политики Левенского католического университета Стивен Ван отметил, что с политической точки зрения не видит присоединения Украины и других стран без институциональных изменений ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в долгосрочной перспективе несет особую ответственность перед Украиной. Она добавила, что сейчас средства выделяются на неотложные нужды Украины.