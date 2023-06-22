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15:53, 22 июня 2023Экономика

Экспорт из Германии в Россию резко сократился

Destatis: экспорт из Германии в Россию упал на 36,7 процента в мае

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Объем немецкого экспорта в Россию в мае 2023 года резко сократился — на 36,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis).

В денежном выражении объем поставок из Германию в Россию за месяц составил 0,7 миллиарда евро. В мае 2023 года Россия заняла 16-е место по объему немецкого экспорта среди стран, не являющихся членами Евросоюза. Как отметило ведомство, в феврале 2022 года страна занимала пятое место в этом списке.

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Всего за прошлый месяц Германия экспортировала в страны за пределами ЕС товары на сумму 59,1 миллиарда евро — объем поставок упал на 2,3 процента в годовом выражении. Основными торговыми партнерами ФРГ стали США (12,5 миллиарда евро), Китай (8,8 миллиарда евро) и Великобритания (6,3 миллиарда евро). При этом поставки в Южную Корею и Швейцарию заметно сократились — на 15,3 и 9,8 процента соответственно. Вырос немецкий экспорт в Турцию (плюс 18,5 процента), Мексику (плюс 16,7 процента) и Индию (плюс 16,2 процента).

Ранее Destatis сообщало, что импорт российских товаров Германией в феврале 2023 года упал на 91 процент по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Статистическое управление сообщило, что после начала военных действий на Украине Россия во многом потеряла свое значение для внешней торговли Германии, опустившись с 11-го на 46-е место среди важнейших поставщиков.

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