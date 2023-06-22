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14:05, 22 июня 2023Экономика

В домах россиян обнаружилось ненужное золото на триллионы рублей

Goldex: россияне хранят дома ненужное им золото стоимостью в триллионы рублей

Фото: LanKS / Shutterstock / Fotodom

В домах россиян хранятся сотни миллионов ювелирных украшений и изделий из золота общей стоимостью свыше трех триллионов рублей, выяснил в ходе опроса финтех-оператор розничного рынка физического золота Goldex. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Как оказалось, абсолютное большинство украшений, на сумму 2,5 триллиона, россиянами не используется. Всего 74 процента респондентов хранят дома золото в виде украшений, монет или золотых слитков, причем у 54 процентов таких предметов больше пяти. При этом лишь 9 процентов опрошенных сообщили, что пользуются всеми золотыми изделиями, еще 18 процентов — одним-двумя из них.

Продать свое золото готовы 74 процента опрошенных женщин и 26 процентов мужчин, но значительная часть респондентов (37 процентов) не имеет опыта реализации изделий из драгметаллов. Примерно две трети опрошенных оценили общую сумму хранящегося дома золота в более чем 50 тысяч рублей, а 27 процентов респондентов считают, что могли бы заработать на его продаже больше 100 тысяч рублей.

Ранее в российском Минфине сообщили, что жители страны заинтересовались инвестициями в золото — в 2022 году они приобрели более 50 тонн драгметалла в слитках. До этого максимальные показатели продаж не превышали шесть-семь тонн.

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    Дмитрий Воронин
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