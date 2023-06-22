Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:21, 22 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о росте числа пациентов в ведущем украинском военном госпитале

Украинский госпиталь начал принимать на 20% больше пациентов после начала наступления

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

После начала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведущий военный госпиталь республики начал принимать на 20 процентов больше пациентов, передает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Глава госпиталя рассказал, что такой рост лечащихся начался две недели назад, когда украинские части пошли в наступлении в Запорожской области.

Осколочные ранения встречаются наиболее часто среди привезенных солдат ВСУ. В прошлом году в госпитале провели около двух тысяч операций, тысяча из которых — ампутации.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов заявил, что текущий год станет ключевым в ходе российской специальной военной операции на Украине. По его словам, летом 2023 года произойдет момент, когда Европа откажется от поставок серьезных пакетов вооружений, а к осени Запад начнет замораживать конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Появилось видео с Чонгарского моста в Крыму после прилета ракеты ВСУ
    Россиянин подбил несовершеннолетнего брата и его друга на кражу и получил срок
    В Эстонии призвали не ждать быстрого прогресса от контрнаступления ВСУ
    YouTube удалил канал известной российской журналистки
    Запад рассмотрит Румынию в качестве места обучения ВСУ работе с F-16
    Группировка «Восток» отразила атаку ВСУ у Новоданиловки
    Власти Крыма прокомментировали землетрясение на полуострове
    Блогерша раскрыла полезный лайфхак для девушек с потеющей грудью
    19 заключенных осудят за дезорганизацию деятельности российской колонии
    Стало известно о росте числа пациентов в ведущем украинском военном госпитале
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.