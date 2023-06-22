Украинский госпиталь начал принимать на 20% больше пациентов после начала наступления

После начала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведущий военный госпиталь республики начал принимать на 20 процентов больше пациентов, передает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Глава госпиталя рассказал, что такой рост лечащихся начался две недели назад, когда украинские части пошли в наступлении в Запорожской области.

Осколочные ранения встречаются наиболее часто среди привезенных солдат ВСУ. В прошлом году в госпитале провели около двух тысяч операций, тысяча из которых — ампутации.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов заявил, что текущий год станет ключевым в ходе российской специальной военной операции на Украине. По его словам, летом 2023 года произойдет момент, когда Европа откажется от поставок серьезных пакетов вооружений, а к осени Запад начнет замораживать конфликт.