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08:44, 22 июня 2023Бывший СССР

Аналитик предрек решающую фазу СВО на Украине

Военный аналитик Михайлов: Запад начнет замораживать конфликт на Украине к осени

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Текущий год станет ключевым в ходе российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.

По его словам, летом 2023 года произойдет момент, когда Европа откажется от поставок серьезных пакетов вооружений, а к осени Запад начнет замораживать конфликт. «К концу лета они поставят довольно жесткий вопрос Вашингтону: "Мы больше не может давать, давайте уже как-то разруливать ситуацию"», — предрек он.

Михайлов допустил, что Запад будет предлагать различные нестандартные варианты. В частности, сделать Украину членом НАТО при гарантиях безопасности для России со стороны Североатлантического альянса, отметил он. Подобными гарантиями, в случае согласия Москвы, станет совместный документ России со странами Запада, пояснил аналитик.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что основная фаза боевых действий на Украине закончится к осени. По его словам, попытки украинских войск контратаковать не принесут успеха.

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    Марина Совина
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