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21:52, 22 июня 2023Бывший СССР

В Молдавии назвали историческую дружбу с Россией иллюзией

Глава парламента Молдавии Гросу назвал историческую дружбу с Россией иллюзией

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Глава парламента Молдавии и председатель правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу в эфире телеканала Jurnal TV назвал историческую дружбу с Россией иллюзией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Всем гражданам нужно выйти из иллюзии, что у нас была тысячелетняя дружба с РФ, они никогда нас не уважали, они никогда не относились с уважением к небольшим, средним, отдаленным или приближенным государствам», — сказал он.

По его словам, республика могла бы поддерживать отношения с Россией только на условиях уважения. При этом Гросу отметил, что не верит в подобную вероятность.

Политик заявил, что Молдавия осознает свою роль в мире. «Но если наше государство через демократические выборы проголосовало за вектор ЕС, уважайте нас», — подчеркнул он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев заявил, что власти Молдавии превращают свою страну в анти-Россию. По его словам, после того как к власти пришла Майя Санду, в стране немедленно начались репрессии против всех политических сил, которые взаимодействовали с Москвой.

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    Марина Совина
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