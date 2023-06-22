Военный эксперт оценил потери ВСУ с начала контрнаступления

Военный эксперт Дандыкин: с начала контрнаступления ВСУ потеряли 3-4 бригады из 9

Военный эксперт Василий Дандыкин оценил потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала контрнаступления. Его слова передает газета «Известия».

Дандыкин напомнил о заявлении президента России Владимира Путина, который на встрече с выпускниками военных вузов 21 июня сказал, что силы противника потеряли 245 танков и 678 бронемашин. По оценке эксперта, это три-четыре полноценные бригады ВСУ из девяти, собранных для контрнаступления. «Это очень большие потери украинских сил. Не критические — еще остались резервы, — но очень большие», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что таких потерь не ожидал никто. «И сам Зеленский, который умеет врать, сказал, что это не Голливуд и тут все сложно», — добавил он.

В частности, проблемы у украинских сил возникли на юге, где все забуксовало, и на севере, где начали продвижение российские военные. По его словам, тактические успехи уже есть в районе Марьинки и Северска. «Противнику надо думать, как отразить удар существующими силами, или перебрасывать туда резервы с юга», — заключил эксперт.

16 июня Владимир Путин сообщал, что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли 186 танков и 418 бронемашин различного класса. Глава государства также заявил, что у Украины нет успехов ни на одном из направлений.