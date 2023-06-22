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17:38, 22 июня 2023Бывший СССР

Киевляне бросились скупать в аптеках йодид калия после слов Зеленского

Big Kiev: в Киеве начали скупать йодид калия после слов Зеленского об угрозе взрыва на АЭС

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Киевляне бросились скупать в аптеках йодид калия и другие препараты от радиационного заражения после слов президента Украины Владимира Зеленского об угрозе взрыва на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом пишет украинское издание Big Kiev.

Сообщается, что в киевских аптеках уже нет йодида калия, который используется для защиты щитовидной железы от радиоактивного йода. Купить йод пока можно.

16 июня в интервью американскому телеканалу NBC News Зеленский заявил, что Россия якобы может взорвать Запорожскую АЭС. По его мнению, таким образом Россия хочет надавить на Запад, а тот в свою очередь — на Украину.

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал это заявление дичью и агонией.

22 июня Зеленский снова заявил о возможности теракта на Запорожской АЭС. По его словам, об этом узнала Служба безопасности Украины (СБУ). Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил, что слова украинского лидера являются очередной ложью.

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    Александр Слабиев
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