В Киеве назвали требуемую до 2027 года сумму финансовой помощи

Министр финансов Украины Марченко: Киеву потребуется 110 миллиардов долларов до 2027 года

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киеву до 2027 года потребуется 110 миллиардов долларов западной помощи. Его слова передает издание Politico.

Министр сообщил, что Еврокомиссия предложила направить Украине 50 миллиардов евро до 2027 года. При этом Марченко добавил, что эта сумма покроет только 45 процентов потребностей страны, нуждающейся в 110 миллиардах долларов.

Он назвал новость о выделении средств «очень хорошим сигналом», но уточнил, что Киев намерен «активно привлекать внимание» других ключевых партнеров для получения хотя бы среднесрочной помощи.

В мае Марченко сообщил, что власти Украины надеются получить от Запада финансовую помощь в размере более 14 миллиардов долларов для восстановления пяти ключевых сфер экономики.