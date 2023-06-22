Депутат назвал жителей российского города «вонючими крикунами» и попал на видео

Amber Mash: под Калининградом депутат назвал жителей Пионерского «вонючими крикунами»

В Калининградской области депутат назвал жителей Пионерского, возмутившихся проблемами в городе, «вонючими крикунами». Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Amber Mash.

На кадрах со встречи горожан с мэром Пионерского Леонидом Шибаевым видно, как россияне выражают недовольство введенным на нескольких центральных улицах города односторонним движением и другими проблемами. Когда один из жителей говорит в микрофон, остальные его шумно поддерживают.

За главу города вступился депутат Владимир Кравченко. «Где вы были, крикуны вонючие? — обратился он к горожанам. — Я знаю здесь половину людей, которые кричат. Вот, кто крикуны, выйдите со мной переговорить, я вам все объясню».

В августе 2022 года в Асбесте Свердловской области 21-летний Егор Александрин, сын депутата Дмитрия Александрина, назвал девушек-волонтеров из местного автоклуба грязью, а их машины — ведрами. Мужчина заявил, что разговор с «простыми людьми» — это ниже его «достоинства». После поднявшегося общественного резонанса он снялся с выборов депутатов городской думы Асбеста, куда баллотировался.