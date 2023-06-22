Тучная рэперша станцевала в откровенном боди на сцене и смутила фанатов

Тучная рэперша Lizzo станцевала в откровенном боди на сцене и смутила пользователей сети

Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, вышла на сцену в откровенном образе и смутила пользователей сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте Daily Mail.

35-летняя рэперша станцевала «тверк» во время выступления в рамках мероприятия от компании iHeartMedia в Каннах. Тучная знаменитость вышла на публику в блестящем золотистом боди с глубоким декольте и множеством разрезов, которые оголяли ее тело, а также бахромой до пола. Среди прочего она надела ботинки на высоком каблуке того же цвета и серьги-кольца.

Фото: Adam Berry / Getty Images / iHeartMedia

Читателей издания смутил наряд исполнительницы, о чем они принялись писать под опубликованными снимками. «У нас явно разные понятия красоты», «Бодипозитив — это круто, но ее вес действительно плохо сказывается на здоровье», «Какой ужас», «Может пора остановиться?» — высказывались фанаты.

В марте тучная исполнительница Lizzo выступила на сцене в откровенном наряде. Рэперша провела концерт в облегающем комбинезоне из прозрачной ткани, на который были нанесены розовые блестящие полосы.