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09:38, 22 июня 2023Силовые структуры

Россиянин подбил несовершеннолетнего брата и его друга на кражу и получил срок

Суд дал 6,5 года уральцу, который привлек на кражу несовершеннолетнего брата и его друга

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Верхотурский районный суд приговорил к 6,5 года лишения свободы жителя города Новая Ляля, который уговорил несовершеннолетнего брата и его друга совершить кражу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Мужчина признан виновным по статье 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления»). Осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Суд установил, что он в состоянии опьянения ночью 13 ноября 2022 года около дома подбил родного брата и его приятеля на совершение кражи, обещая деньги от сдачи похищенного в пункт приема металла.

21 июня сообщалось, что Великоустюгский районный суд приговорил к 6,5 года лишения свободы 21-летнего местного жителя, похитившего с улицы двух малолетних детей с целью сексуального насилия. Он заметил их на улице, схватил их за руки и насильно увел к себе домой.

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    Любовь Ширижик
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