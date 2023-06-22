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14:05, 22 июня 2023Россия

Минобороны опубликовало карту боевых действий в зоне спецоперации

Минобороны опубликовало карту боевых действий в зоне СВО по состоянию на 22 июня

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по состоянию на 22 июня. Соответствующая видеозапись размещена в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены все основные события минувших суток в зоне боевых действий, в том числе удары по тыловым объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также на ней обозначены места боестолкновений и изменения на линии боевого соприкосновения.

Помимо этого, карта содержит сведения о потерях в живой силе и технике, понесенных украинскими войсками.

Изображение: Минобороны РФ

Так, за прошедшие сутки были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника на купянском направлении. Диверсанты были уничтожены в районах населенных пунктов Синьковка и Новоселовское. В их ликвидации участвовали военнослужащие западной группировки российских войск в зоне СВО.

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    Алан Босиков
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