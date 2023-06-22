Президент ЦСКА Гинер заявил, что бразильский футболист Марио Фернандес вернется в Россию

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что бразильский защитник Марио Фернандес вернется в Россию. Его слова приводит «Матч ТВ».

О сроках возвращения 32-летнего футболиста в состав армейцев не сообщается. Как заявлял сам бразилец, он ушел из клуба из-за колоссальной усталости.

21 апреля стало известно, что Фернандес досрочно покинул бразильский «Интернасьонал» по личным причинам. Он выступал в клубе в аренде, права на игрока принадлежат ЦСКА. Главный тренер армейцев Владимир Федотов предположил, что причина разрыва соглашения с бразильцами заключается в тяжелой адаптации спортсмена.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. Вместе с командой он трижды выигрывал чемпионат России. С 2017 года привлекался к матчам за сборную России. В ее составе дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.