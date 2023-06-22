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10:59, 22 июня 2023Россия

Стало известно об изменении маршрутов в Крыму из-за ударов по Чонгарскому мосту

Сенатор Ковитиди сообщила об изменении маршрутов в Крыму из-за ударов по Чонгарскому мосту

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с «Лентой.ру» сообщила об изменении транспортных маршрутов в Крыму из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Чонгарскому мосту.

«В соответствии с информацией, которая сегодня предоставлена Министерством транспорта Республики Крым, следует сообщить о том, что маршруты движения из города Джанкой будут следующие: Джанкой-Воинка-Красноперекопск-Армянск и Джанкой-Воинка-Красноперекопск-Армянск-Перекоп», — рассказала сенатор.

Также сегодня все организованные транспортные колонны грузовиков, которые идут по новому сухопутному пути, направлены на пункты пропуска Перекоп, добавила Ковитиди.

«Рейсовые автобусы, которые ранее осуществляли движение через пункт пропуска Джанкой, сейчас переориентированы на пункт пропуска Армянск», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Об ударе со стороны Украины по Чонгарскому мосту в Крыму стало известно утром в четверг, 22 июня. Глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что данных о пострадавших не поступало.

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