В России показали турельную установку «Комар»

Компания «РАТЕП» показала макет турельной установки «Комар» на МВМС-2023

Российская компания «РАТЕП» представила макет турельной установки «Комар» в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2023). Представитель компании Михаил Гущин рассказал о возможностях установки изданию «ПолитЭксперт».

По его словам, «Комар» предназначен для поражения воздушных целей на малой и средней дальности. Он получил переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла» и «Игла-С», а также радиолокационную станцию, с помощью которой комплекс может обнаружить цель и поразить ее одиночным выстрелом или двумя последовательными. Также «Комар» способен атаковать цели залпом.

Отмечается, что время реакции установки на цель составляет до восьми секунд, а установленные ПЗРК поражают объекты на дальности до шести километров и высоте до 3,5 километра. Перезарядка занимает от одной до трех минут.

На стенде компании представили макеты двух вариантов комплекса — 3М47-01 и 3М47-03. Последний также оснащен противотанковыми управляемыми ракетами «Атака», которые позволяют поражать надводные и береговые объекты.

Ранее в пресс-службе Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» сообщили, что на МВМС-2023 представят три типа ракет из состава комплексов противовоздушной обороны «Ресурс» и «Штиль-1».