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19:07, 19 июня 2023Наука и техника

В России представят ракеты комплексов «Ресурс» и «Штиль-1»

«Алмаз-Антей» представит ракеты из состава комплексов ПВО «Ресурс» и «Штиль-1» на МВМС

Фото: Н. Михайлов / Rostec

Концерн воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» представит три типа ракет из состава комплексов противовоздушной обороны (ПВО) «Ресурс» и «Штиль-1» на Международном военно-морском салоне (МВМС). Об этом сообщили в пресс-службе концерна, передает ТАСС.

«Гости и посетители мероприятия на стенде холдинга смогут ознакомиться с модельным рядом продукции военного назначения морского базирования — макетами зенитных управляемых ракет 9М96Е, 9М100Е, 9М317МЭ из состава зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Ресурс" и "Штиль-1"», — говорится в сообщении.

Также на МВМС покажут действующий макет турельной установки «Комар», модели крылатых ракет из состава интегрированной ракетной системы «Калибр», модели ЗРК наземного базирования «Тор-Э2», «Тор-М2КМ», машины для военнослужащих противовоздушной обороны «Тайфун-ПВО (Э)». Кроме того, «Алмаз-Антей» представит универсальный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант», а также радиолокационные станции обнаружения воздушных целей «Фуркэ-Е», «Гамма-С1ТЕ», «Гамма-ДЕ», «Каста-2Е2», «Подлет-К1КЕ», 55Ж6УМЕ, 59Н6-ТЕ, 1Л122-1Е, 1К145Е, 103Ж6Е. На открытой части экспозиции можно будет увидеть натурный образец автономного боевого модуля комплекса «Тор-М2КМ».

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В июне стало известно, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на МВМС планирует представить новую универсальную малогабаритную торпеду УМТ.

В этом же месяце Минобороны России сообщило, что системы С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь» показывают высокую эффективность в зоне проведения специальной военной операции.

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    Даниил Иринин
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