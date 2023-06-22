Бюджеты регионов стали активнее пополнять за счет россиян

«Известия»: поступления в бюджет российских регионов от НДФЛ начали расти

Поступления в бюджет от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) увеличились в ряде российских субъектов. Об этом со ссылкой на данные областных и республиканских финансовых ведомств пишут «Известия».

Представители 15 регионов сообщили, что объем поступлений НДФЛ в местный бюджет продемонстрировал положительную динамику после спада в первом квартале этого года. Так, министерство финансов Чувашской Республики зафиксировало рост на 15,8 процента за первые пять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Активнее пополняться за счет НДФЛ также стали бюджеты Костромской (рост на 11,9 процента), Волгоградской (на 8,4 процента), Тульской (на 7,3 процента) и Владимирской (на 6,6 процента) областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа (на 7,7 процента) и Пермского края (на 4,9 процента).

При этом в некоторых субъектах сохраняется спад поступлений от НДФЛ. По итогам пяти месяцев 2023 года в Калининградской области этот показатель отстает от планового на 18,7 процентных пункта, однако местные власти ожидают изменения ситуации к концу первого полугодия. О снижении налоговых доходов от НДФЛ по сравнению с прошлым годом сообщили также в Оренбургской (на 5,8 процента) и Челябинской (на 0,8 процента) областях.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) отметили, что задержек в пополнении региональных бюджетов за счет НДФЛ не было. В ведомстве пояснили, что временный спад поступлений был связан с ускорением предоставления гражданам налоговых вычетов, введением единого налогового счета (ЕНС) и изменением порядка и сроков зачисления налога в бюджеты.

НДФЛ составляют значительную часть налоговых доходов регионов, подчеркнула руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее мнению, после принятия в мае закона о приоритетном зачислении НДФЛ в бюджеты по механизму единого налогового счета (ЕНС), поступления продолжат расти на фоне низкой безработицы и роста зарплат.

Ранее Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект о введении единой ставки НДФЛ для сотрудников, которые удаленно работают на российские компании как в стране, так и за рубежом. Для данной категории граждан будет установлена ставка в размере 13 процентов (15 процентов — при доходах выше пяти миллионов рублей в год), при этом размер налогообложения не зависит от статуса налогового резидентства работника.