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12:12, 22 июня 2023Экономика

Honda опровергла сообщения о возобновлении поставок в Россию

ТАСС: японский автоконцерн Honda опроверг информацию о возвращении в Россию

Фото: Thomas Peter / Reuters

Японский производитель автомобилей Honda не возобновлял поставки в Россию и возвращаться на рынок не планирует. Об этом ТАССу сообщила пресс-служба концерна.

«Поставки автомобилей Honda в Россию приостановлены с марта 2022 года, бизнес там остается закрытым, и ситуация не изменилась», — опровергла появившуюся информацию в СМИ японская компания. Пресс-служба концерна добавила, что Honda не вернется в Россию, поэтому в стране нет официальных дилеров или дистрибьюторов бренда.

Сообщения о возобновлении поставок Honda и открытии первого официального дилерского центра бренда в Санкт-Петербурге появились 21 июня. Autoreview указывал, что помимо дилерского центра в Петерурге компания откроет две точки реализации в Москве. При этом завозить машины в Россию будут не из Японии, а из Китая.

О планах прекратить поставки новых автомобилей в Россию Honda впервые заявила в 2020 году. Компания отмечала, что собирается реструктурировать бизнес из-за перемен на мировых рынках. В марте 2022 года Honda объявила о прекращении поставок авто и мотоциклов в Россию в связи с началом боевых действий на Украине.

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    Мария Грушко
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