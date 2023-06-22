Honda опровергла сообщения о возобновлении поставок в Россию

ТАСС: японский автоконцерн Honda опроверг информацию о возвращении в Россию

Японский производитель автомобилей Honda не возобновлял поставки в Россию и возвращаться на рынок не планирует. Об этом ТАССу сообщила пресс-служба концерна.

«Поставки автомобилей Honda в Россию приостановлены с марта 2022 года, бизнес там остается закрытым, и ситуация не изменилась», — опровергла появившуюся информацию в СМИ японская компания. Пресс-служба концерна добавила, что Honda не вернется в Россию, поэтому в стране нет официальных дилеров или дистрибьюторов бренда.

Сообщения о возобновлении поставок Honda и открытии первого официального дилерского центра бренда в Санкт-Петербурге появились 21 июня. Autoreview указывал, что помимо дилерского центра в Петерурге компания откроет две точки реализации в Москве. При этом завозить машины в Россию будут не из Японии, а из Китая.

О планах прекратить поставки новых автомобилей в Россию Honda впервые заявила в 2020 году. Компания отмечала, что собирается реструктурировать бизнес из-за перемен на мировых рынках. В марте 2022 года Honda объявила о прекращении поставок авто и мотоциклов в Россию в связи с началом боевых действий на Украине.

