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17:11, 22 июня 2023Культура

Киноакадемия США изменит требования для выдвижения на «Оскар» с 2025 год

В 2025 году фильмы, номинированные на «Оскар», должны будут находиться в прокате неделю

Фото: Phil McCarten / Reuters

Американская академия кинематографических искусств и науки изменит требования для выдвижения на премию «Оскар» в 2025 году. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, теперь картины, которые будут участвовать в номинации «Лучший фильм», должны будут находиться в прокате более семи дней. Организация приняла такое решение, чтобы оказать поддержку кинотеатрам и подчеркнуть разницу между проектами, созданными для больших экранов и для стриминговых платформ.

Отмечается, что прокат картин, претендующих на «Оскар», в кинотеатрах должен завершиться не позже 24 января 2025 года.

Ранее российский режиссер и бывший член Российского оскаровского комитета Алексей Учитель призвал Россию выдвинуть фильм на премию «Оскар» в 2023 году. Учитель выразил уверенность в том, что у отечественных режиссеров есть картины, которые можно выдвинуть на конкурс.

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    Анастасия Астахова
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