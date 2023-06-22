Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:22, 22 июня 2023Среда обитания

Качество питьевой воды в Херсонской области после разрушения ГЭС оценили

Роспотребнадзор: в пробах питьевой воды в Херсонской области нет значимых отклонений

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Значимых отклонений в пробах питьевой воды в Херсонской области не выявили. Качество жидкости и санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе после частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

Ситуацию в зоне подтопления руководитель ведомства назвала стабильной. По ее словам, инфекционные заболевания в регионе практически не обнаружены. «Все мероприятия мы проводим, проводится вакцинация, проводится дезинфекция территорий, помещений силами Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям», — заявила Попова.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС оказалось в состоянии экологической катастрофы.

Он пояснил, что птицы начали хватать задохнувшуюся из-за обмеления рыбу и нести ее дальше. В результате значительный объем токсичных веществ стал выбрасываться из Днепра в Черное море и двигаться в сторону как украинской Одессы, так и в направлении Румынии и Болгарии.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    Опубликовано видео предполагаемого момента удара по Чонгарскому мосту в Крыму
    ВКС России ударили по складу ВСУ с иностранным оружием и техникой
    Украинского военкома поймали на покупке элитной недвижимости в Испании
    В сети удивились моложавой внешности 53-летней Гвен Стефани
    Подлежащим мобилизации украинцам запретили работать охранниками
    В США указали на панику Байдена после слов Путина
    Подводник описал судьбу пропавшего среди обломков «Титаника» батискафа
    Качество питьевой воды в Херсонской области после разрушения ГЭС оценили
    Россияне посчитали цифровой рубль более надежным способом защиты сбережений
    Стали известны имена новых участников супертурнира по боксу в Саудовской Аравии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.