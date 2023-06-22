Уролог назвал радикальный метод увеличения пениса

Уролог Александр Лубенников рассказал, что пенис можно увеличить с помощью протеза

Пенис можно увеличить с помощью протеза, рассказал уролог, сексолог Александр Лубенников. Этот и другие радикальные методы увеличения полового члена доктор медицинских наук назвал в беседе с «Лентой.ру».

Лубенников отметил, что только каждую пятую женщину волнует длина члена партнера. Однако, несмотря на это, большинство мужчин переживают из-за размера этого органа.

21 процент женщин волнует длина пениса партнера. Большее значение имеет его толщина

С медицинской точки зрения, о малом половом члене можно говорить, если его длина в эрегированном состоянии менее девяти с половиной сантиметров, пояснил врач. По его словам, даже при размере члена в десять сантиметров вполне можно стимулировать нервные окончания, расположенные на клиторе, половых губах и при входе во влагалище.

12-15 сантиметров — средняя длина полового члена в состоянии эрекции

Некоторым мужчинам, недовольным размерами члена, помогает консультация сексолога, психолога, разъяснительная беседа, добавил Лубенников. Однако некоторые мужчины продолжают переживать по этому поводу, что ведет к сексуальным проблемам в паре.

«Для увеличения длины часто делают операцию, удаляя жир из надлобковой области и отсекая связки, с помощью которых член крепится к нижним краям лобковых костей, — пояснил уролог. — Однако после операции нужно минимум полгода носить на члене специальное устройство (экстендер), вытягивающее член».

По словам Лубенникова, с помощью этой процедуры можно удлинить член на два сантиметра. Кроме этого, добавил специалист, существуют методы увеличения с установкой внутрь члена протеза, однако после этой операции эрекция возможна только за счет функции протеза.

«Утолщение полового члена часто осуществляется введением в ткани члена объемообразующих веществ, — например, на основе гиалуроновой или полимолочной кислоты. Эффект от таких процедур сохраняется от трех месяцев до полутора лет. Так можно увеличить окружность пениса до трех сантиметров», — заключил уролог, добавив, что самым редким видом операции является перемещение участка кожи на члене.

Ранее Александр Лубенников предупредил об опасности искривления мужского полового органа. Он пояснил, что такое состояние возникает при болезни Пейрони.