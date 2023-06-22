Мужчина с рогами потратил целое состояние на раздвоение пениса

«Человек-дьявол» из Бразилии потратил 20 тысяч долларов на раздвоение языка и пениса

35-летний Уайлдсон из Бразилии настолько увлекся так называемой бодимодификацией, что вместе с языком решил раздвоить и пенис. И эта операция оказалась самой дорогостоящей из всех, что мужчина успел сделать почти за 20 лет своего необычного увлечения. Об этом пишет Daily Star.

Свой первый пирсинг Уайлдсон сделал сам себе швейной иглой, когда ему было всего 16 лет. С тех пор он успел «нарастить» рога, покрыть тело, лицо и даже язык и десны татуировками, установить огромные тоннели в ушах, поменять зубы на острые металлические клыки. Но всего этого бразильцу по кличке Человек-дьявол оказалось мало, и тогда он решился на сложную операцию по раздвоению головки полового органа.

Эта модификация обошлась ему примерно в 20 тысяч долларов (около 1,6 миллиона рублей). Кроме того, период восстановления оказался довольно болезненным. Но Уайлдсон ни о чем не жалеет. «Оно точно того стоило», — приводит издание его слова. При этом он отмечает, что самой болезненной процедурой оказалось окрашивание языка в черный цвет.

Уайлдсон считает, что люди в его стране гордятся его внешностью, а экстремальные процедуры такого рода делают его уникальным. Что касается личной жизни, то пока у Человека-дьявола нет жены, но он очень надеется встретить ту, которая поддержит его стремление отличаться от остальных.

В июле сообщалось, что бразильцу Рени Динизу да Силве, изменившему внешность с помощью татуировок и пирсинга, запретили посещать церковь. Отмечается, что 38-летний мужчина посвятил модификациям своего тела последние 14 лет. Так, он покрыл рисунками 70 процентов кожи, установил семь силиконовых имплантатов в руки и сделал на лбу трансдермальный пирсинг в виде рогов.