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16:20, 22 июня 2023Моя страна

На Кубани впервые представили спектакль на старинном казачьем диалекте

На Кубани представили спектакль по рассказам Николая Канивецкого на кубанской балачке

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На Кубани впервые представили спектакль по переизданным рассказам дореволюционного кубанского прозаика Николая Канивецкого на почти утраченном казачьем диалекте — кубанской балачке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело», выпустившую литературный сборник и поддержавшую театральную постановку.

Премьера спектакля прошла в Краснодарском театре драмы. В основу постановки легли три рассказа Канивецкого: «На кладбище», «Лемишка» и «По станичному приговору». Их поставила режиссер Ирина Васильева в жанре «кубанского вестерна». Как отмечают в пресс-службе, спектакль с этнографической точностью передал выразительное звучание старинного казачьего диалекта.

Сообщается, что рассказы Николая Канивецкого также впервые были объединены в сборнике «Было времячко». Их представили гостям Краснодарского театра драмы. Фонд планирует выпустить произведения в формате аудиокниги и подготовить расширенное издание с комментариями.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском художественном музее (НГХМ) открыли выставку собрания шедевров русского искусства на тему сказок и былин. Экспозиция включает экспонаты из коллекции НГХМ, а также Русского музея, Третьяковской галереи и Музея музыки.

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