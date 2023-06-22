На Кубани впервые представили спектакль на старинном казачьем диалекте

На Кубани представили спектакль по рассказам Николая Канивецкого на кубанской балачке

На Кубани впервые представили спектакль по переизданным рассказам дореволюционного кубанского прозаика Николая Канивецкого на почти утраченном казачьем диалекте — кубанской балачке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело», выпустившую литературный сборник и поддержавшую театральную постановку.

Премьера спектакля прошла в Краснодарском театре драмы. В основу постановки легли три рассказа Канивецкого: «На кладбище», «Лемишка» и «По станичному приговору». Их поставила режиссер Ирина Васильева в жанре «кубанского вестерна». Как отмечают в пресс-службе, спектакль с этнографической точностью передал выразительное звучание старинного казачьего диалекта.

Сообщается, что рассказы Николая Канивецкого также впервые были объединены в сборнике «Было времячко». Их представили гостям Краснодарского театра драмы. Фонд планирует выпустить произведения в формате аудиокниги и подготовить расширенное издание с комментариями.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском художественном музее (НГХМ) открыли выставку собрания шедевров русского искусства на тему сказок и былин. Экспозиция включает экспонаты из коллекции НГХМ, а также Русского музея, Третьяковской галереи и Музея музыки.

