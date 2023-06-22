Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:41, 22 июня 2023Мир

В Кремле заявили о сотрудничестве с МАГАТЭ по ЗАЭС

Дмитрий Песков: Россия и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении сотрудничества по ЗАЭС

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Россия и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заинтересованы в продолжении сотрудничества по ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Запланированы в самое ближайшее время контакты руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы "Росатома" Алексея Лихачева. Наш диалог и сотрудничество с агентством продолжается, мы заинтересованы в продолжении этих контактов», — сказал официальный представитель Кремля.

Он добавил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся теракте на ЗАЭС являются очередной ложью.

Глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС 15 июня. Поездка связана с оценкой текущей ситуации на станции после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости
    Опубликовано видео предполагаемого момента удара по Чонгарскому мосту в Крыму
    ВКС России ударили по складу ВСУ с иностранным оружием и техникой
    Украинского военкома поймали на покупке элитной недвижимости в Испании
    В сети удивились моложавой внешности 53-летней Гвен Стефани
    Подлежащим мобилизации украинцам запретили работать охранниками
    В США указали на панику Байдена после слов Путина
    Подводник описал судьбу пропавшего среди обломков «Титаника» батискафа
    Качество питьевой воды в Херсонской области после разрушения ГЭС оценили
    Россияне посчитали цифровой рубль более надежным способом защиты сбережений
    Стали известны имена новых участников супертурнира по боксу в Саудовской Аравии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.