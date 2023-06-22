В Кремле заявили о сотрудничестве с МАГАТЭ по ЗАЭС

Дмитрий Песков: Россия и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении сотрудничества по ЗАЭС

Россия и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заинтересованы в продолжении сотрудничества по ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Запланированы в самое ближайшее время контакты руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы "Росатома" Алексея Лихачева. Наш диалог и сотрудничество с агентством продолжается, мы заинтересованы в продолжении этих контактов», — сказал официальный представитель Кремля.

Он добавил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся теракте на ЗАЭС являются очередной ложью.

Глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС 15 июня. Поездка связана с оценкой текущей ситуации на станции после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).