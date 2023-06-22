Подпольщики в Херсоне помогли артиллеристам уничтожить склад боеприпасов ВСУ

Подпольщики Херсона помогли артиллеристам уничтожить склад, буксир и военных ВСУ

Подпольщики из пророссийской организации «Русский Херсон» помогли российским артиллеристам нанести удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, были уничтожены склады боеприпасов и военного имущества на Силикатном заводе, а также место расположения украинских войск в Херсоне. «По нашим координатам и переданному нами видео был уничтожен украинский буксир, который выполнял поставленную военными задачу», — добавил собеседник агентства. Кроме того, отметил он, активисты-подпольщики продолжают выявлять места дислокации иностранных наемников.

Ранее подпольщики из пророссийской организации «Русский Херсон» помогли российским артиллеристам уничтожить склад с боеприпасами ВСУ. Было ликвидировано четыре автомобиля ВСУ и до 30 украинских военных в Зеленовке и в районе Острова.