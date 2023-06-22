В России призвали готовиться к вступлению «польской банды» в конфликт на Украине
Депутат Госдумы Гурулев: «польская банда» может вступить в конфликт на Украине
Польские войска могут вступить в конфликт на Украине. Об этом в эфире Первого канала заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев.
По мнению парламентария, это может произойти в тот момент, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют боеспособность.
«Когда украинская армия выдохнется — в рамках гибридной войны, официальной, вот эта банда, которая на границе Польши стоит, польская, она пойдет сюда», — заявил Гурулев.
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Он предложил готовиться к такому развитию событий и «не обманывать себя».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что специальная военная операция на Украине начиналась против действий Киева, а сейчас она превратилась в войну между Москвой и коллективным Западом.