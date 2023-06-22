Урсула фон дер Ляйен сообщила о передаче Украине очередного миллиардного транша

Урсула фон дер Ляйен сообщила о передаче Украине транша в 1,5 миллиарда евро

Евросоюз передал Украине 1,5 миллиарда евро в рамках общей программы макрофинансовой помощи в 18 миллиардов евро, рассчитанной на 2023 год. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует ТАСС.

«Мы перевели еще один транш в 1,5 миллиарда евро Украине в виде макрофинансовой помощи», — сказала она.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что В Евросоюзе начали работу над подготовкой закона для использования российских замороженных активов для восстановления Украины. По ее словам, объединение планирует выделить Украине 50 миллиардов долларов на компенсацию дефицита бюджета.